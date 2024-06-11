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        Haberler Magazin Neslihan Atagül'ün bahçeye ektikleri büyüdü - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül'ün bahçeye ektikleri büyüdü

        Geçtiğimiz aylarda evinin bahçesinde toprak işleriyle uğraşan Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:27
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        Emeği karşılık verdi
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        Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, emeğinin karşılığını aldı. 31 yaşındaki Atagül'ün ektiği tohumlar sonuç verdi.

        Evinin bahçesine ektiği tohumların yeşerdiğini gören Neslihan Atagül, büyük bir sevinç yaşadı.

        Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Neslihan Atagül, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.

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        #Neslihan Atagül
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