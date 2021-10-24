"ÜÇ KURUŞ' BİZİ KENDİMİZLE YÜZLEŞTİRECEK"



Öte yandan 'Üç Kuruş'ta 'Bahar' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nesrin Cavadzade, "Her pazartesi akşamı, bizi kendimizle yüzleştirecek, 'Hiç yapmadım diyebilir miyim?' diye kendimize soracağımız dizimizin bir an önce sizlerle buluşması için gün sayıyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız." ifadelerini kullanmıştı.