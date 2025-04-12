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        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade'den, 'ayrılık' sorusuna yanıt yok - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade'nin 'ayrılık' sessizliği

        Meslektaşı Pamir Pekin ile aşkı kısa süren Nesrin Cavadzade, ayrılık sorularına yanıt vermedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:43
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        'Ayrılık' sessizliği
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        'Sandık Kokusu' dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade’nin ilişkisi kısa sürmüş, iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı almışlardı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cevadzade, Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Nesrin Cavadzade, "Ayrılık haberleri doğru mu?" diye soran muhabirlere net bir cevap vermedi. Muhabirlerin sorularına; "Teşekkür ederim" diyerek, karşılık veren Cavadzade, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Pamir Pekin
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