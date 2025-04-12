Nesrin Cavadzade'nin 'ayrılık' sessizliği
Meslektaşı Pamir Pekin ile aşkı kısa süren Nesrin Cavadzade, ayrılık sorularına yanıt vermedi
'Sandık Kokusu' dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade’nin ilişkisi kısa sürmüş, iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı almışlardı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cevadzade, Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.
Nesrin Cavadzade, "Ayrılık haberleri doğru mu?" diye soran muhabirlere net bir cevap vermedi. Muhabirlerin sorularına; "Teşekkür ederim" diyerek, karşılık veren Cavadzade, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.