"ROMANTİĞİM"

Samimi açıklamalarda bulunan Gökhan Alkan, "Romantik biri misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Romantiğim. Bunda aileden getirdiğim genlerimin kabahati büyük. Babam, amcam, dayım ve büyük dedem de... Hepsi romantik ve güzel seven adamlar. Onları görerek büyüdüm.