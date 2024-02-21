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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nestle'ye 347 milyon lira rekabet cezası - İş-Yaşam Haberleri

        Nestle'ye 347 milyon lira rekabet cezası

        Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:25
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        Nestle'ye 347 milyon lira rekabet cezası
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        Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul'un, şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

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