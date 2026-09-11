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        Haberler Bilgi Ekonomi Net Global halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? NETGL ne zaman işlem görecek?

        Net Global halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? NETGL ne zaman işlem görecek?

        Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzında talep toplama süreci tamamlanırken gözler dağıtım sonuçlarına çevrildi. 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplanan NETGL halka arzında paylar 25,52 TL sabit fiyatla satışa sunuldu. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından "Net Global halka arz kaç lot verdi?" ve "NETGL halka arz sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte NETGL halka arz sonuçları, kişi başına düşmesi beklenen lot miktarı ve dağıtım sürecine ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        1

        Net Global talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Şirket halka arz kapsamında 87,5 milyon lot dağıtımı yapılacak. Peki, Net Global halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? NETGL ne zaman borsada işlem görecek? İşte Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arz sonuçlarına ilişkin tüm merak edilenler...

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        NET GLOBAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Net Global halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı. Ancak halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların hesaplarına tahsis edilen NETGL lot miktarı netleşecek.

        3

        NET GLOBAL HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

        NETGL halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan toplam pay 35 milyon lot oldu. Kişi başına düşecek kesin lot miktarı ise halka arza katılan toplam bireysel yatırımcı sayısına göre belirlenecek.

        Mevcut hesaplamalara göre:

        Katılımcı sayısı Tahmini kişi başı lot

        400 bin kişi 87 lot

        500 bin kişi 70 lot

        600 bin kişi 58 lot

        700 bin kişi 50 lot

        Bu rakamlar tahmini dağıtım senaryolarıdır; kesin sonuç olarak değerlendirilmemelidir.

        4

        NET GLOBAL HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler dağıtım ve borsada işlem görme tarihine çevrildi. NETGL'nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih, ilgili resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak. Yatırımcıların işlem başlangıç tarihi için KAP ve aracı kurum duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        NET GLOBAL HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından aracı kurum ve ilgili piyasa kanallarından kesin dağıtım sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların kaç lot NETGL hissesi aldığı kesinleşecek.

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        NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        NETGL halka arzında hisse başına satış fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Toplam 87,5 milyon lot üzerinden gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,23 milyar TL olarak hesaplandı. Şirketin borsadaki işlem kodu ise NETGL olarak açıklandı.

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