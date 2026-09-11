NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

NETGL halka arzında hisse başına satış fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Toplam 87,5 milyon lot üzerinden gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,23 milyar TL olarak hesaplandı. Şirketin borsadaki işlem kodu ise NETGL olarak açıklandı.