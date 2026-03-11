Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan İranlılara ayaklanma çağrısı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan İranlılara ayaklanma çağrısı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar sürdürdükleri İran halkına bir kez daha seslenerek ayaklanma çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 00:25
        Netanyahu'dan İranlılara ayaklanma çağrısı

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, İsrail'in İran halkının özgürlüğü için savaş verdiği iddia edildi.

        Bunun tarihi bir fırsat olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD ile birlikte Tahran yönetimine karşı şiddetli saldırılar düzenlediklerini belirtti.

        Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğüne, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce hedefe saldırı düzenlediklerine işaret ederek, İran halkına, "Harekete geçmelisiniz. Bunun için gerekli koşulları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        İran halkına zarar vermek istemediklerini ve onları müttefik gördüklerini savunan Netanyahu, İran halkına yardım etmek istediklerini iddia ederek saldırıların şiddetlenerek artacağı mesajı verdi.

        Netanyahu, "Zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu anı yakalamaya hazır olun." iddiasında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

