İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısı gündemdeyken bu günlerin beraberinde neler getirebileceğini kimsenin bilmediğini, karmaşık ve zorlu günler yaşadıklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik muhtemel ABD saldırısına ilişkin konuştu.

Ayda bir kez konuştuğu İsrail Meclisi'nde sürekli polemik ve agresif sözlerle karşı karşıya kaldığını öne süren Netanyahu, polemikleri bir kenara bıraktığını savunarak "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz." dedi.

Netanyahu, "Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız." ifadesini kullanarak Tahran yönetimine İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde "hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini" ilettiğini aktardı.

İsraillilere birlik çağrısı yapan Netanyahu, Yahudilerce kutsal "Purim Bayramı arefesinde omuz omuza durmaları" gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yedi kez bir araya geldiğini hatırlatarak ABD ile İsrail arasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar sıkı ilişkiler geliştiğini iddia etti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini savunuyor. Öte yandan İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor. İSRAİL'DE GÜVENLİK TOPLANTISI İsrail basınına yansıyan haberde, Netanyahu'nun güvenlik toplantısı için İsrail Meclisi'ni erken terk ettiği aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği, güvenlik toplantısında İran konusunun ele alındığı belirtilen haberde, toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer güvenlik ve istihbarat şeflerinin katıldığı kaydedildi.