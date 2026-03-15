        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları yalanlandı | Dış Haberler

        Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları yalanlandı

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 00:58 Güncelleme:
        AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

        İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

        Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Hayfa semalarında görüntülendi. Kentte siren sesleri duyulurken misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı. (AA)

