Türk mühendislik şirketi ABD’lilere satıldı 0:00 / 0:00

Yerli Ar-Ge ve iletişim teknolojileri şirketi Netaş’ın; ABD, Kanada ve Avustralya gibi pek çok uluslararası pazarda büyük ölçekli telekom operatörleri için teknolojiler geliştiren şirketi NetRD, bulut, veri ve dijital teknolojiler üzerine dijital dönüşüm projeleri yürüten ABD’li teknoloji şirketi Orion Innovation tarafından Dijital Ürün Geliştirme Birimine (MERA Switzerland AG) dahil edilmek üzere satın alındı.

Kuzey Amerika ve Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda NetRD’ye stratejik bir yatırım yapan Orion Innovation; New York, New Jersey, Avrupa ve Avustralya’daki ofislerinin yanı sıra dünya genelindeki 10 inovasyon merkezi ile Fortune 100’dekilerin yanı sıra, birçok küresel şirkete dijital ürün geliştirme hizmeti ve çözümleri sunuyor.

‘TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ’

54 yıldan bu yana Türkiye’ye teknolojinin yükseldiği coğrafyalardan yabancı yatırımcı çektiklerini dile getiren Netaş CEO’su Ali Emir Eren, satın alma ile ilgili olarak, “Dünyanın teknoloji liderlerinden ABD’den böyle bir yatırım almak, ülkemize ve ülkemizin mühendislik gücüne olan güvenin bir göstergesidir. Bugünün dünyasında en önemli gelişmişlik göstergesi olan teknoloji alanında ülkemize böylesi katma değeri yüksek bir yatırımı kazandırdığımız için mutluyuz. Yatırım, Netaş’a olduğu kadar ülkemizin ‘yeni nesil teknoloji geliştiren Türkiye’ algısına da önemli bir katkıdır” dedi.

‘AR-GE GELİŞTİRİP, İHRAÇ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Türkiye’nin ilk özel telekom Ar-Ge’sini 48 yıl önce kurduklarını, Nortel’in dünyadaki tüm Mükemmeliyet Merkezlerini 2006 yılında tek çatı altında İstanbul’da topladıklarını ve ilk yazılım ihracatını gerçekleştirdiklerini belirten Eren, şunları söyledi:

“Ar-Ge yapılanmamız içerisinde; NetRD şirketimiz; ABD, Kanada ve Avustralya gibi pek çok uluslararası pazarda telekom operatörleri için teknolojiler geliştiriyor. Orion Innovation tarafından satın alınan NetRD’nin doğru bir yatırım ile büyüme stratejisini devam ettiriyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sayede Türk mühendislerimizin sahip oldukları güçlü yetkinlikleriyle ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Diğer Ar-Ge yapımız olan Netaş Ar-Ge ile hem yurtiçi hem de yurtdışına bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik çözüm ve ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Netaş Ar-Ge çatısı altındaki 600 mühendisimizle bölgede ve Türkiye’de telekom, finans, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu, savunma gibi sektörlerde dijital dönüşüm projelerine, 5G ve ötesi teknoloji geliştirme çalışmalarına ve yurtdışına teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar teknolojiyi kendi ülkemizde üreterek Türkiye’ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza da hız vereceğiz.”

‘TÜRKİYE’DEKİ AR-GE BİRİMİ AVRUPA VE ABD’YE ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEK’

Orion Innovation CEO'su Raj Patil ise “Amacımız, müşterilerimize derin alan uzmanlığı ile hem mühendislik hem de tasarım odaklı düşünmeye dayalı inovatif işler geliştirmek. Bu doğrultuda Avrupa'daki telekomünikasyon ekibimizi, kısa vadeli ticari hedeflerimize uygun şekilde büyütüyoruz” dedi.

Orion Dijital Ürün Geliştirme Bölüm Başkanı Alex Bogachek da “Netaş’ın yetenekli mühendislerden oluşan ekibini şirket bünyemize katıyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Rusya, Sırbistan; Romanya ve Litvanya’daki diğer birimlerimizle birlikte proje teslim kapasitemize önemli katkılar sunan Türkiye’deki Ar-Ge birimi NetRD, Avrupa ve ABD'deki müşterilerimiz için en ileri çözümleri geliştirmeye devam edecek” diye konuştu.

İŞLEM DEĞERİ 9.2 MİLYON DOLAR

NetRD’nin Orion Innovation’a satılmasıyla ilgili olarak Netaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihli toplantısında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. ("NetRD")'nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG'ye satışına karar verilmiştir.

NetRD'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların tamamının MERA Switzerland A.G.'ye satılmasına ilişkin işlemde işletme değeri 9.200.000 ABD Doları olarak belirlenmiş, hedef net borç değeri düşüldükten sonra NetRD'nin özkaynak değeri 8.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değeri net olarak tespit edilecektir."