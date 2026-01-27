Netcad halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Netcad Yazılım kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Netcad Yazılım A.Ş. halka arzını onayladı. Yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren şirket, 46 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı yüzde 29,20 olarak açıklanan Netcad Yazılım, halka arz kapsamında toplamda 40 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Netcad halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Netcad Yazılım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Netcad Yazılımı talep toplama tarihleri...
Netcad Yazılım halka arz oluyor. Belirlenen tarihlerde talep toplayacak şirket, 'NETCD' BIST koduyla işlem görecek. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Netcad Yazılım, 1,9 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Netcad talep toplama tarihleri, kişi başına düşecek olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin detayları incelemeye başladı. Peki, "Netcad halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Netcad Yazılım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...
NETCAD YAZILIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
NETCAD YAZILIM HİSSE FİYATI
Netcad Yazılım hisse fiyatı 46 TL olarak belirlendi.
NETCAD YAZILIM KAÇ LOT VERECEK?
Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 160 Lot (7360 TL).
- 250 Bin katılım ~ 96 Lot (4416 TL).
- 350 Bin katılım ~ 69 Lot (3174 TL).
- 500 Bin katılım ~ 48 Lot (2208 TL).
- 700 Bin katılım ~ 35 Lot (1610 TL).
- 1.1 Milyar katılım ~ 22 Lot (1012 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (690 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (506 TL).
NETCAD YAZILIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
NETCAD YAZILIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Netcad Yazılım katılım endeksine uygun değil.