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Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu 2022? İşte yeni Netflix zammı fiyatları!

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix abonelik fiyatlarına zam geldi. Yeni zam ile birlikte Netflix aylık abonelik ücreti belli oldu. Peki Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte Netflix'in gün itibariyle tüm kullanıcılarına mail attığı yeni fiyatlarının detayları...

  • 01
    Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu 2022? İşte yeni Netflix zammı fiyatları!

    Online dizi ve film izleme platformu Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • 02
    Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu 2022? İşte yeni Netflix zammı fiyatları!

    Yeni fiyatlara göre Netflix''in en ucuz olan temel üyelik paketi yüzde 27 zamla 29.99 TL'den 37.99 TL'ye çıktı.

    Standart ve özel üyelik paketlerine ise yüzde 42 zam geldi.

    İşte eski ve yeni fiyatlar

    Paket Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Artış
    Temel 29,99 37,99 Yüzde 26.7
    Standart 40,99 57,99 Yüzde 41.5
    Özel 54,99 77,99 Yüzde 41.9

     

    Böylelikle Netflix'in en pahalı olan ve aynı anda 4 kişinin izlemesine olanak tanıyan özel üyelik paketinin fiyatı 77.99 TL'ye yükseldi. Netflix son olarak 2021 mart ayında yüzde 31 ile 50 arasında değişen oranlarda üyelik paketlerine zam yapmıştı.
  • 03
    Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu 2022? İşte yeni Netflix zammı fiyatları!

    "ABONELERE E-POSTA GÖNDERECEĞİZ"

    Netflix’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”
  • 04
    Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu 2022? İşte yeni Netflix zammı fiyatları!

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