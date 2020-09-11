

Netflix'in Senegalli muhafazakar bir ailenin 11 yaşındaki kızı Amy ve arkadaşlarının kurduğu dans grubunun öyküsünü anlatan 'Cuties/Minnoşlar' adlı filme tepkiler dinmiyor.

Küçük kız çocuklarını cinsel obje olarak gösterdiği ve pedofiliyi normalleştirdiği eleştirileriyle tüm dünyada tepki çeken, sosyal medyada Netflix aboneliklerinin sonlandırması için kampanyalara neden olan film yine hedefte!

Change.org'da 'Cuties/Minnoşlar' nedeniyle Netflix aboneliğinin sonlandırılması için 600 binden fazla imza toplanırken sosyal medyada da #CancelNetflix etiketi en çok konuşulanlar listesinin tepesine yerleşti.

Posterde kullanılan fotoğraflar nedeniyle daha önce özür dileyen ve RTÜK'ün uyarısı üzerine filmi Türkiye kataloğundan çıkaran Netflix, FoxNews'e yaptığı bir açıklamayla eleştirenleri filmi izleme çağırdı.

Netflix yaptığı açıklamada herkesi 'Cuties/Minnoşlar'a bir şans vermeye çağırdı. Filmin Sundance Film Festivali'nde Fransız-Senegalli yönetmen Maimouna Doucoure'a dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülünü kazandırdığı hatırlatılan açıklamada, "Cuties/Minnoşlar, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir mesajdır. Ödüllü bir film ve genç kızların büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikayesi var. Bu konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye çağırıyoruz" denildi.