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Netlix Lupin dizisinin konusu: Lupin dizisi oyuncuları kimler?

Fransız roman karakteri olan Arsene Lupin'in maceralarından esinlenilen yeni Netlix dizisi Lupin yayında. Diziseverler 5 bölümden oluşan mini Netflix dizisi Lupin ile ilgili detayları araştırıyor. Lupin dizisi oyuncuları kimler? İşte Netlix Lupin dizisinin konusu...

Netlix Lupin dizisinin konusu: Lupin dizisi oyuncuları kimler?

Netlix'in yeni dizisi Lupin'de Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar. İşte Lupin dizisi hakkında merak edilen detaylar...


NETFLİX LUPİN OYUNCULARI KİMLER?

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme

LUPİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

ARSENE LÜPEN KİMDİR?

Arsen Lüpen (Arsène Lupin),Fransız roman karakteridir. Yazarı Maurice Leblanc, bu karakteri oluştururken ünlü Fransız anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir. Türkiye'de Güncel Yayıncılık tarafından basılan Arsen Lüpen serisi 7 kitaptan oluşmaktadır. Onun için, hırsızların piri denilebilir ve kendisini Kibar Hırsız olarak tanıtır. Her zaman esprili ve kibardır. Kandan nefret eder, olabildiğince silah kullanmaz, Jiu Jitsu bilir, iyi rol yapar, iyi nişancıdır. Her zaman istediğini elde eder.

Arsen Lüpen, 2004 yılında yönetmen Jean-Paul Salome tarafından beyaz perdeye tekrar aktarılmıştır. Film serinin tüm kitaplarından kesitler içerir.

Peyami Safa, "Server Bedi" takma adıyla yazdığı "Cingöz Recai" isimli karakteri Arsen Lüpen'den etkilenerek oluşturmuştur.

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