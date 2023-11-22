Nevşehir'de Afgan uyruklular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Nevşehir'de Afgan uyruklu grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Nevşehir'de kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı
Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Karasoku Mahallesi Nar Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki ikamette, kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında 5 kişi yaralandı. İhbarın ardından gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis, aynı binadaki 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.