Nevşehir'de feci kaza: Baba ile oğlu yaşamını yitirdi
Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü baba ile yanındaki oğlu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Giriş: 07.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:06
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Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs, dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.
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Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Uçman ile yanındaki oğlu Ahmet Uçman, ağır yaralı olarak Kayseri'de hastaneye kaldırıldı.
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Baba ve oğlu tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.