        Nevşehir'de köy fırınının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de köy fırınının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Nevşehir'de imece usulü ekmek yapılan köy fırınının tavanı çöktü. Moloz altında kalan 64 yaşındaki Fatma Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Köy muhtarı, "Mahalle fırınında herkes ortaklaşa ekmek yapardı. Yağış ve fırının sıcaklığından dolayı tavan kendini bırakmış." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:47
        Köy fırının tavanı çöktü: 1 ölü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, mahallelinin ekmek yapımında kullandığı fırının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        FIRININ TAVANI ÇÖKTÜ

        AA'daki habere göre olay; Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana geldi. Köyde imece usulü ekmek yapılan fırında bir araya gelen kadınların çalıştığı sırada betonarme yapının tavanı çöktü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Haber verilmesinin ardından köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, moloz altında kalan 64 yaşındaki Fatma Altın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        4 KADIN YARA ALMADAN KURTULDU

        Çökme anında fırında bulunan dört kadın ise olayı yara almadan atlattı.

        "HERKES ORTAKLAŞA EKMEK YAPARDI"

        Köy muhtarı Seyit Poyraz, gazetecilere fırının uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Mahalle fırınında herkes ortaklaşa ekmek yapardı. Bugün ise çökme oldu. Yağış ve fırının sıcaklığından dolayı tavan kendini bırakmış. Başımız sağ olsun." dedi.

        "YAĞMURUN ARDINDAN ÇÖKMÜŞ"

        Köylülerden Ömer Gümüş de "1983 yılında yapılmış. Bu fırında korktuğumuz yer bu kısmı değildi ama yağmurların ardından altında ateş de yanınca beton çökmüş." diye konuştu.

