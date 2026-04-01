Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir Acıgöl'de Muharrem Karaduman (61) idaresindeki otomobil ile Muhittin Karaca (68) yönetimindeki otomobil Tatlarin beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle bir yolcu yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Muhittin Karaca hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

