Nevşehir'de edinilen bilgiye göre olay, Kozaklı'ya bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI İHA'daki habere göre çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.