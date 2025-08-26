Dünürlerin kavgası cinayetle bitti!
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan tartışmada dünürü 73 yaşındaki M.Ö.'ye tüfekle ateş açan 78 yaşındaki S.Ü., daha sonra olay yerinden kaçtı. M.Ö., hayatını kaybederken S.Ü., av tüfeğiyle birlikte yakalandı
Nevşehir'de edinilen bilgiye göre olay, Kozaklı'ya bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI
İHA'daki habere göre çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan müdahalede M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
KATİL DÜNÜR YAKALANDI
Şüpheli S.Ü. de av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.