        Nevşehir haberleri: Dünürlerin kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Dünürlerin kavgası cinayetle bitti!

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan tartışmada dünürü 73 yaşındaki M.Ö.'ye tüfekle ateş açan 78 yaşındaki S.Ü., daha sonra olay yerinden kaçtı. M.Ö., hayatını kaybederken S.Ü., av tüfeğiyle birlikte yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 13:05 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:05
        Dünürlerin kavgası cinayetle bitti!
        Nevşehir'de edinilen bilgiye göre olay, Kozaklı'ya bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        İHA'daki habere göre çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yapılan müdahalede M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        KATİL DÜNÜR YAKALANDI

        Şüpheli S.Ü. de av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
