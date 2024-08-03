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        Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı

        NEVŞEHİR'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Türkiye genelinde 7'ncisi, Nevşehir'de ise 2'ncisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali, törenle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:40
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        Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı
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        NEVŞEHİR'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Türkiye genelinde 7'ncisi, Nevşehir'de ise 2'ncisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali, törenle başladı.

        Ürgüp ilçesinde, Kapadokya Üniversitesi'nin yerleşkesinde gerçekleştirilen festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Ali Fidan, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Festival, Eskizden Piksele Dijital Sanat 'Anatolia Edition' sergisinin açılışıyla başladı. Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivallerin 60 milyon turist hedefine ulaşmada önemli lokomotif güç olduğunu belirterek, "11 Ağustos tarihine kadar festivalimizde yaklaşık 40 noktada 500 etkinliği, 1000 sanatçımızla gastronomisinden balesine, tiyatrosundan konserine, çocukların atölye çalışmalarından, kültür sanatın tüm dallarına kadar, Nevşehir'e, turistlere ve diğer illerden gelecek insanlarımıza hoşça vakit geçirebilecekleri çok özel program hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak büyük hedeflerimiz var. Bu yıl sonuna kadar 60 milyon turist hedefini gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyoruz. Bu tür festivaller de bunun önemli lokomotifidir" diye konuştu.

        Vali Ali Fidan ise festivalin içeriğine dair bilgi vererek, "40 noktada çok sayıda etkinlik yapılacak. 9 gün süresince çok sayıda sanatçıyı ilimizde misafir edip ağırlayacağız. Ama aynı zamanda Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilere de göstermiş olacağız. İlimizin tanıtımı, Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok güzel bir etkinlik olacak. Bu yıl 2'ncisini yapıyoruz. Daha tecrübeliyiz, daha başarılı bir sürecin yaşanacağına inanıyorum" dedi.

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