Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de park halindeki otomobilde yangın

        NEVŞEHİR'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de park halindeki otomobilde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Olay, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. G.C.'ye ait 50 NC 424 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ürgüp'te ilk defa düzenlenen "At Festivali" başladı
        Ürgüp'te ilk defa düzenlenen "At Festivali" başladı
        Kapadokya'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Kapadokya'da sonbahar renkleri hakim oldu
        "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi" 13 ülkeden akademisyenle...
        "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi" 13 ülkeden akademisyenle...
        Kozaklı'da 700 vatandaşa emniyetin projeleri tanıtıldı
        Kozaklı'da 700 vatandaşa emniyetin projeleri tanıtıldı
        Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
        Nevşehir'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
        Kapadokya'daki sıcak hava balonları, yılın ilk 10 ayında 675 bin kişiyi taş...
        Kapadokya'daki sıcak hava balonları, yılın ilk 10 ayında 675 bin kişiyi taş...