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        West sendromlu Zeynep'in astsubay olma hayali gerçek oldu

        NEVŞEHİR'inGöreme beldesinde 2 yaşında geçirdiği havale sonucu west sendromuna yakalanan Zeynep Uğur'un (30) astsubay olma hayali, jandarma ekipleri sayesinde gerçek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:45
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        West sendromlu Zeynep'in astsubay olma hayali gerçek oldu
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        NEVŞEHİR'inGöreme beldesinde 2 yaşında geçirdiği havale sonucu west sendromuna yakalanan Zeynep Uğur'un (30) astsubay olma hayali, jandarma ekipleri sayesinde gerçek oldu.

        Merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yaşayan Zeynep Uğur, 2 yaşında geçirdiği havale sonucunda west sendromlu oldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamındaki ziyaretleri sırasında Uğur'un astsubay olma hayalinin olduğunu öğrendi. Ekipler, Uğur'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Jandarma üniforması giydirilen Zeynep Uğur, devriye aracı ile Göreme Jandarma Komutanlığı asayiş noktasına getirildi. Peribacası içinde bulunan asayiş noktasına gezen Uğur'un, doğum günü olması nedeniyle sürpriz kutlama da yapıldı. Pasta kesen Uğur, ekipler ile vakit geçirdi.

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