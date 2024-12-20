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        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışına da satıyor

        NEVŞEHİR'deyaşayan heykeltıraş Adem Erikçi (46), Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:00
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        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışına da satıyor
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        NEVŞEHİR'deyaşayan heykeltıraş Adem Erikçi (46), Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. 30 yaşında taş fabrikasında işe başladığı günden bugüne kadar 150'den fazla eser yapan Erikçi, "Yurt dışına giden eserlerim de var. Eserlerim yurt dışına şirketler aracılığıyla gönderiliyor, bu yüzden ismim bilinmiyor. Ama hedefim, bu sanatı uluslararası platformlara taşımak" dedi.

        Nevşehir'de yaşayan Adem Erikçi, 30 yaşında taş fabrikasında işe başladı. Çocukluğunda sabun kalıplarına şekil vererek çeşitli modeller çıkaran Erikçi, geçen süreçte taş işçiliğinde ustalaşarak, heykellere merak sardı. Mermer, tüf ve doğal taşları sanata dönüştüren Erikçi, bugüne kadar 150'den fazla eser yaptı. Küçüklüğünden beri mitolojiye de meraklı olan Erikçi, Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. Erikçi, yaptığı eserleri iç ve dış piyasaya gönderiyor.

        'BAZI ESERLERİM FRANSA, ALMANYA VE AMERİKA'YA GİTTİ'

        Erikçi, "Yaklaşık 15-16 senedir bu işi yapıyorum. Bu işe bir taş fabrikasında çalışırken merak sardım ve başladım. Sevdiğim bir iş. Taş sanatını seviyorum. Bu eserleri genellikle sipariş üzerine yapıyorum. Bölgede inşaat sektöründe çalışan oteller var. Genellikle onlar, duvarlarına ve bahçe girişlerine istiyor. 150'den fazla eserim var. Yurt dışına giden eserlerim de var. Eserlerim yurt dışına şirketler aracılığıyla gönderiliyor, bu yüzden ismim bilinmiyor. Ama hedefim, bu sanatı uluslararası platformlara taşımak. Müşteriler, 'Bunu yapabilir misin?' diye fotoğraf gönderiyor. Bazı eserlerim Fransa, Almanya ve Amerika'ya gitti" dedi.

        'GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ ŞEYİ TAŞA İŞLEYEBİLİRİM'

        Erikçi, "Yunan, Roma, Türk ve Mısır mitolojisinde ne istiyorlarsa fotoğrafına bakıp yapıyorum. Otellere turistler geldiği için genellikle Yunan mitolojisi isteniyor. Küçüklüğümden beri mitolojiye meraklıydım. Çocukluğumdan beri taşlarla uğraşmayı seviyordum. Bazen evde sabun kalıbı alıp, bıçakla çeşitli modeller yapmaya çalışıyordum. Oyuncaklarımı kendim yapıyordum. Eserlerim taşınamayacak kadar ağır. Yüzde 90'ı duvarlarda sabitleniyor. En hafif eser, 150-200 kilo ağırlığa sahip. Taşıması ve sergi açması çok zor. Gözümün gördüğü şeyi taşa işleyebilirim. İleride sergi açmayı düşünüyorum. Günümüzün gençleri bu işin tozundan kaçıyor. Bu mesleği öğrenmek istemiyor. Herkes masa başı iş istiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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