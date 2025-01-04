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        Nevşehir'de, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        NEVŞEHİR'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 03:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00
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        Nevşehir'de, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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        NEVŞEHİR'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 07 BDB 183 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç, Niğde Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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