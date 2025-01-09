Kazada ölen baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Burhan Çelik (65) ile oğlu Osman Çelik (41), son yolculuğuna uğurlandı.
NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Burhan Çelik (65) ile oğlu Osman Çelik (41), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali K. yönetimindeki 50 AK 167 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik, hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Osman Çelik ile demircilik işi yapan babası Burhan Çelik'in otopsi işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlun cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Derinkuyu ilçesi Doğala köyüne getirildi. Cenazeler burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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