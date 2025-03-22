Nevşehir Belediyespor- Tire 2021 FK: 0-2

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Tire 2021 FK'ya 2-0 mağlup oldu.

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