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        Nevşehir Belediyespor- Tire 2021 FK: 0-2

        STAT:GaziHAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Yakup ErdoğanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, Murat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:30
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        Nevşehir Belediyespor- Tire 2021 FK: 0-2
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        STAT:Gazi

        HAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Yakup Erdoğan

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, Murat (Dk.46 Alaattin), İbrahim (Dk.86 Onur), Ahmet, Mehmet (Dk.65 Batuhan), Alihan, Musa, Recep (Dk.65 Engincan), Vehbi

        TİRE 2021 FK: Fatih - Rıdvan, Mertcan, Said (Dk.84 Ahmet), İlhan, (Dk.56 Mustafa), Mehmet, Serhat, Semih (Dk.84 Murat Şimşek), Özgür, Turan, (Dk.64 Kadir), Murat Elkatmış (Dk.64 Emirhan)

        SARI KARTLAR: İbrahim, (Nevşehir Belediyespor,) Said, Emirhan, Serhat, (Tire 2021 FK)

        KIRMIZI KART: Ahmet Özer, (Nevşehir Belediyespor)

        GOLLER: Dk.17 Murat, Dk.77 Mustafa (Tire 2021 FK)

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Tire 2021 FK'ya 2-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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