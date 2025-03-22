Nevşehir Belediyespor- Tire 2021 FK: 0-2
STAT:GaziHAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Yakup ErdoğanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, Murat (Dk.
STAT:Gazi
HAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Yakup Erdoğan
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, Murat (Dk.46 Alaattin), İbrahim (Dk.86 Onur), Ahmet, Mehmet (Dk.65 Batuhan), Alihan, Musa, Recep (Dk.65 Engincan), Vehbi
TİRE 2021 FK: Fatih - Rıdvan, Mertcan, Said (Dk.84 Ahmet), İlhan, (Dk.56 Mustafa), Mehmet, Serhat, Semih (Dk.84 Murat Şimşek), Özgür, Turan, (Dk.64 Kadir), Murat Elkatmış (Dk.64 Emirhan)
SARI KARTLAR: İbrahim, (Nevşehir Belediyespor,) Said, Emirhan, Serhat, (Tire 2021 FK)
KIRMIZI KART: Ahmet Özer, (Nevşehir Belediyespor)
GOLLER: Dk.17 Murat, Dk.77 Mustafa (Tire 2021 FK)
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Tire 2021 FK'ya 2-0 mağlup oldu.
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