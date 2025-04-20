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        Kapadokya'da Klasik Otomobil Rallisi başladı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 2025 yılı yarış takvimine akredite olan 'Klasik Otomobil Kulübü Kapadokya Rallisi' başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:25
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        Kapadokya'da Klasik Otomobil Rallisi başladı
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 2025 yılı yarış takvimine akredite olan 'Klasik Otomobil Kulübü Kapadokya Rallisi' başladı.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 75 aracın katıldığı 'Klasik Otomobil Kulubü Kapadokya Rallisi' başladı. Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan araçlar, Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplandı. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, ralliye 75 klasik aracın katıldığını belirterek, "Katılımcıların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Biz geçen sene 8 Mart'ta Kadınlar Günü’nde yaptığımız güzel bir rallimiz vardı. İlgi de arttı. Kadın sayımız her geçen yarışmalarda artıyor. Bu da bize çok gurur veriyor. Bugün bu etapları tamamladıktan sonra startı Göreme’de balon seyriyle başlayıp Avanos'ta bitireceğiz. Klasik arabalarda sabit hız testi farklı oluyor. 1934'lerden 1980'lere kadar araçlarımız var. Eski arabalarda ralli direktörümüzün verdiği hızları göstermek, tutmak pek mümkün değil. Biz burada kronometreyle hareket ediyoruz. Verdiği hızları, geçtiğimiz zamanla kronometreyle belirleyerek etapta en iyi süreyi tutturmaya çalışıyoruz. Ralli direktörümüzün verdiği süreyi yakalayan etapta sıralamaya giriyor" diye konuştu.

        Ankara'dan Eşi Ayşegül Akın ile yarışmaya katılan Ahmet Akın ise "Klasik otomobil kulübü üyelerinden biriyim. 1976 model Mercedes Benz E-450 ile Kapadokya’daki ralliye bizler de katılıyoruz. 35-40 arabanın birlikte olduğu ve belli bir parkurun tamamlanarak 1'incisinin seçileceği özel ve güzel bir etkinlik. İddialı değilim. Yeni katılıyoruz ama kendi içimizde de bizim de bir iddiamız var. 2 kategoride yarışma yapılıyor. Yarışmacılardan bir grup profesyonel yarışıyor. Biz ise turun yanında biraz daha hem gezelim hem de olursa kazanalım modundayız" dedi.

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