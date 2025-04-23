Nevşehir'de JAKEM'in 23 Nisan gösterisi ilgiyle izlendi

NEVŞEHİR’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) düzenlenen gösteri ilgiyle izlendi.

JAKEM tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte arama kurtarma, bomba arama, asayiş, operasyon ve uyuşturucu arama tespitlerinde eğitimli olan köpekler, görevliler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu. Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Urul'un yönetiminde ileri itaat köpeği 'Nefes' şınav çekti, kalp masajı yaptı. Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program sonrası çocuklar, Vali Ali Fidan ile fotoğraf çektirdi.