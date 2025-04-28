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        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut ve Jale Aydemir yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 00:36 Güncelleme: 28.04.2025 - 00:40
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        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        NEVŞEHİR’de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut ve Jale Aydemir yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray karayolunda meydana geldi. Mahmut Aydemir yönetimindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, F.Ö.'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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