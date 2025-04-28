Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR’de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut ve Jale Aydemir yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray karayolunda meydana geldi. Mahmut Aydemir yönetimindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, F.Ö.'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.