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        Nevşehir'de 2 ayrı trafoda yangın

        NEVŞEHİR'de iki ayrı trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:35
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        Nevşehir'de 2 ayrı trafoda yangın
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        NEVŞEHİR'de iki ayrı trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi’ndeki 2 ayrı trafoda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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