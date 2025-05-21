Kapadokya'da sıcak hava balonu, kayalıklara zorunlu iniş yaptı (2)
VALİLİKTENAÇIKLAMANevşehir Valiliği, Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonunun kayalıklara sıkıştığı olaya ilişkin açıklamada yaptı.
VALİLİKTENAÇIKLAMA
Nevşehir Valiliği, Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonunun kayalıklara sıkıştığı olaya ilişkin açıklamada yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 05.00’te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Balon, hava koşulları ve uçuş süreci dikkate alınarak pilotun inisiyatifi ile kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır” denildi.
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