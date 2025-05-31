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        Yavuz Ağıralioğlu: Toplumda demokratik ortam inşa edilmelidir

        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye'de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:05
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        Yavuz Ağıralioğlu: Toplumda demokratik ortam inşa edilmelidir
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        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye'de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli. Toplumda her kaygılananın sesini duyurabileceği bir demokratik ortam inşa edilmelidir. Bu inşa edilmeden anayasayı görüşmek sağlıklı olmayacaktır" dedi.

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 'Halk Buluşması'na katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Terör konusuna değinen Ağıralioğlu, "'Terörsüz Türkiye' diye başlayan sürecin içerisinde her şeyi an be an takip ediyoruz. Olumlu olan, makul olan, milletin yararına gördüklerimizi değerlendirelim. Milletin yararına olup da doğru yönetilmediği için tehdit olacakları da uyaralım diye hassasiyet gösteriyoruz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Terörsüz Türkiye’ye bu memlekette karşı çıkacak kimse yoktur. Lakin bu belaları, 41 yıldır başımıza bela eden kulisleri, bunun arkasındaki devletleri, Orta Doğu'nun hesaplarını hepsini ince eleyip sık dokumalıyız. Meclis'teki komisyona, komisyon çalışmalarına hassasiyetle dikkat çekiyoruz ama milletimizin son tahlilde hangi karar alınırsa alınsın milletimize sorulmasını istiyoruz. A Parti olarak halk oylaması istiyoruz. Bunun bir güvenoyu ihtiyacı olduğuna düşünüyoruz, milletimize sormadan bu kararları alamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

        'ANAHTAR PARTİ OLARAK SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

        Ağıralioğlu, şöyle konuştu: "Bu mevzuda hassasiyet göstereceğimiz şey şu; Lozan'ı tartıştırmayın, milli kimliğimizi sıkıntıya sokacak birtakım münasebetsiz tartışmaya imkan vermeyin. Ulusal bütünlüğümüzü, toplumumuzu tehlikelerle karşı karşıya bırakmayın, şehidimizi üzmeyin. Devletin kurumlarını aşındırmayın. Bunları koruyarak da terörsüz Türkiye'yi sağlayabilmek mümkündür. Devleti, milleti, şehidin şühedanın emeğini, gazilerimizi, koruyucularımızı, valilerimizi, Lozan'ı, Anayasamızı ve milli bütünlüğümüzü koruyun, terörsüz Türkiye'yi de sağlayın. Bunu yapabilirsiniz; bu hassasiyet sizi memleketin sorununu çözmek imkanı ile buluşturur. Eğer bunu yapmazsanız; memleketin bütünlüğüne halel gelir, memleketinizin Anayasası tartışılır, toplumsal beraberliği dinamitlenir. Bu şımarıklığın elinde memleket bütünlüğümüz lekelenir. O yüzden hassasiyetle Anahtar Parti olarak sürecin takipçisiyiz."

        'EN BÜYÜK ENGEL, GÜVENSİZLİĞİN OLDUĞU BU İKLİM'

        Yeni anayasanın hazırlanması yönündeki tartışmalara değinen Ağıralioğlu, "Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa ihtiyacını dillendirenlerin bilmek zorunda olan şey şudur; anayasa toplumsal mutabakat ile yapılıyorsa, toplumsal mutabakat için konuşan Türkiye'ye ihtiyaç vardır. İnsanların konuşurken başına ne gelecekleri ile endişeleri varsa, Türkiye'deki ortamı stabil hale getirmek zorundasınız. Çünkü memur korkuyorsa, akademisyen korkuyorsa, itiraz ve endişe edenler korkuyorlarsa anayasa yapmanın önündeki en büyük engel; toplumsal huzursuzluğun, güvensizliğin olduğu bu iklimdir. Dolayısıyla anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye'de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli. Toplumda her kaygılananın sesini duyurabileceği bir demokratik ortam inşa edilmelidir. Bu inşa edilmeden anayasayı görüşmek sağlıklı olmayacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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