Yavuz Ağıralioğlu: Toplumda demokratik ortam inşa edilmelidir

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye'de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli. Toplumda her kaygılananın sesini duyurabileceği bir demokratik ortam inşa edilmelidir. Bu inşa edilmeden anayasayı görüşmek sağlıklı olmayacaktır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 'Halk Buluşması'na katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Terör konusuna değinen Ağıralioğlu, "'Terörsüz Türkiye' diye başlayan sürecin içerisinde her şeyi an be an takip ediyoruz. Olumlu olan, makul olan, milletin yararına gördüklerimizi değerlendirelim. Milletin yararına olup da doğru yönetilmediği için tehdit olacakları da uyaralım diye hassasiyet gösteriyoruz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Terörsüz Türkiye’ye bu memlekette karşı çıkacak kimse yoktur. Lakin bu belaları, 41 yıldır başımıza bela eden kulisleri, bunun arkasındaki devletleri, Orta Doğu'nun hesaplarını hepsini ince eleyip sık dokumalıyız. Meclis'teki komisyona, komisyon çalışmalarına hassasiyetle dikkat çekiyoruz ama milletimizin son tahlilde hangi karar alınırsa alınsın milletimize sorulmasını istiyoruz. A Parti olarak halk oylaması istiyoruz. Bunun bir güvenoyu ihtiyacı olduğuna düşünüyoruz, milletimize sormadan bu kararları alamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.