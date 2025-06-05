Kapadokya'da Kurban Bayramı yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli turistler rezervasyon yaptırıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 yılının ilk günleri çok yavaş geçmişti, ancak nisan ve mayıs aylarında beklediğimiz doluluklara ulaştık. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 9 gün olur diye beklemiştik, ama 4 günde kaldı. Tabii ki de bununda Kapadokya bölgesindeki konaklama sayısını artıracağını düşünüyorum. Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Kurban Bayramı masraflı bir bayram, Ramazan Bayramı ile kıyaslanamaz ama yine de doluluk oranlarımız yüksek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.