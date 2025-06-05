Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da Kurban Bayramı yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da Kurban Bayramı yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz" dedi.

        Kapadokya bölgesinde yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli turistler rezervasyon yaptırıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 yılının ilk günleri çok yavaş geçmişti, ancak nisan ve mayıs aylarında beklediğimiz doluluklara ulaştık. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 9 gün olur diye beklemiştik, ama 4 günde kaldı. Tabii ki de bununda Kapadokya bölgesindeki konaklama sayısını artıracağını düşünüyorum. Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Kurban Bayramı masraflı bir bayram, Ramazan Bayramı ile kıyaslanamaz ama yine de doluluk oranlarımız yüksek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        'KAPADOKYA'YA YÜKSEK BİR RAĞBET VAR'

        Göreme beldesindeki turizm işletmecisi Murat Yavuz ise "Kurban Bayramı’nda doluluk oranımız yüzde 70-75 civarındadır. Bunun son dakika rezervasyonlarla yüzde 100 doluluğa ulaşmasını hedefliyoruz. Büyük şehirlerden Kapadokya’ya her zamanki gibi yüksek rağbet var. Gelen misafirlerimiz balonda fotoğraf çektirmeyi, balonları izlemeyi ve teraslardan fotoğraf çektirmeyi çok seviyor. Kapadokya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bunda bölgedeki turizmcilerin emeği çoktur, daha da güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Bu noktada çalışmalarımız var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu

        Benzer Haberler

        Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'da yüzde 90 doluluğa ulaşıldı
        Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'da yüzde 90 doluluğa ulaşıldı
        Nevşehir'de tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
        Nevşehir'de tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
        Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" yapılacak
        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" yapılacak
        İç Anadolu'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        İç Anadolu'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti