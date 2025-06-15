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        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü (2)

        BALONKAZASINDA ÖLEN PİLOT, NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİAksaray'ın Güzelyurt ilçesi Karataş köyü yakınlarında Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk yönetimindeki sıcak hava balonu, sabah saatlerinde anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:15
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        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü (2)
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        BALONKAZASINDA ÖLEN PİLOT, NEVŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Karataş köyü yakınlarında Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk yönetimindeki sıcak hava balonu, sabah saatlerinde anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. Balon kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Sürüklenen sepetin altında kalarak hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün (37) cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Nevşehir’e getirildi. 3 çocuk babası balon pilotu Hüseyin Türk, Kaldırım Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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