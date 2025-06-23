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        Yabani hayvanlar için yaptığı yalaklara yıllardır traktörle su taşıyor

        NEVŞEHİR'de yaşayan Mevlüt Şen (73), ameliyat olduğu dönemde yaşadığı su ihtiyacından etkilendiğini belirterek, yabani hayvanların ihtiyacını karşılamak için kayaları oyarak yaptığı yalaklara, yıllardır oğlunun traktörüyle su taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:35
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        Yabani hayvanlar için yaptığı yalaklara yıllardır traktörle su taşıyor
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        NEVŞEHİR'de yaşayan Mevlüt Şen (73), ameliyat olduğu dönemde yaşadığı su ihtiyacından etkilendiğini belirterek, yabani hayvanların ihtiyacını karşılamak için kayaları oyarak yaptığı yalaklara, yıllardır oğlunun traktörüyle su taşıyor.

        Derinkuyu ilçesinde yaşayan Mevlüt Şen, 1985 yılında midesinden ameliyat oldu. Şen, bu dönemde yaşadığı su ihtiyacından etkilenerek, iyileştikten sonra yabani hayvanların su içebilmesi için kırsal alanlara su yalağı yaptırmaya karar verdi. İyileşince, kırsal alanda çeşitli yerlede kayaları oyan Şen, hayvanlar için su yalağı yaptı. Şen, belirli aralıklarla oğlunun traktörüne koyduğu bidonlarla da yalaklara su taşıyor. Şen, yaşadıklarını anlatarak, "1985 yılında midemden ameliyat oldum. Hastanede tedavi gördüm. Dışarıda 1 metre kar var, ben yanıyorum susuzluktan. 5-6 gün serum takıldı. Yatağın içerisine oturdum ve ‘Acaba hayvanlar ne yiyip ne içiyor’ dedim. 'İyileştikten sonra bu hayallerimi gerçekleştireceğim' dedim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bu yalaklara ölene kadar da su taşıyacağım. Azrail, gelip bana ‘1 saatin kaldı’ dese bile ben o 1 saatte bu yalağa suyu döküp gideceğim" diye konuştu.

        'SUSUZLUĞUN NE OLDUĞUNU BİLİRİM'

        Geçmişte yaşadığı olayı anlatan Şen, "1962 yılında Derinkuyu’da çeşme yoktu. Suyu kuyulardan çekiyorduk. Hava çok sıcaktı. Yaşlı bir amca, ‘Yeğenim bana bir su getir, sana 50 kuruş vereyim’ dedi. 50 kuruşu alacağım için sevindim. O zamanlar bir defter ve bir kalem ediyordu. Eve koştum. Bakırdan tasla adama suyu getirdim. Suyu içti ve '50 kuruşu al' dedi. Vicdanım kabul etmedi. ‘Amca istemem’ dedim. İçimden bir his, ‘sen bu 50 kuruşu alma’ dedi. Parayı almadım. 60 yıl geçti. Eğer o 50 kuruşu alsaydım, kendimi affetmezdim. O yüzden susuzluğun ne olduğunu bilirim" ifadelerini kullandı.

        'HAYVANLAR SU İÇERKEN ÇOK MUTLU OLUYORUM'

        60 yıldır oruç da tuttuğunu söyleyen Şen, "15 yalağı kendi imkanlarımla yaptım. Bu yalaklara aralıklarla su taşımayı sürdürüyorum. Yağmurda kendi kendine doluyor. Bundan 300-500 yıl öncesinde Osmanlı dönemlerinde yaptırılanlar da var. Ama onların bir bölümü sızma yaptığı için su kaybı yaşanıyor, ama ben yalaklara çimento kullandığım için su pek kaybolmuyor. Bu yalaklardan yılan, sinek, arı, köpek, kurt ve kuş da su içiyor. Tüm hayvanlar sebepleniyor. Biri gelse ‘Hayvanlar su içerken bunlara bakma sana 50 milyon vereceğim’ dese, 50 milyon için bırakmam. Hayvanlar su içerken ben çok mutlu oluyorum" dedi.

        Oğlunun traktörüyle hayvanlara su taşıdığını söyleyen Şen, şöyle konuştu:

        "Taşıma sorunum var, bir elektrikli araç alırsam mutlu olurum. Kullandığım traktör benim değil, çocuğumun traktörü, onun akaryakıt bedelini ödüyorum. Ayda birkaç bin TL yakıt bedeli ödüyorum. Yakıt önemli değil. Şimdi ben buraya 20 litre su taşıdım. Zaman gelecek 10 litre, zaman gelecek 1 litre de olsa buraya dökeceğim. Vatandaşlara da yol kenarlarına yaptırdığımız yalaklara her geçişlerinde su dökmelerini ve tüm hayvanların bundan yararlanması için katkı sağlamalarını istiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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