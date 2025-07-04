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        Zara, merhum sanatçı Volkan Konak için 'Al ömrümü' şarkısını seslendirdi

        NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde, 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' kapsamında konser veren Zara, merhum sanatçı Volkan Konak ile anısından bahsederek, onun her konserde söylemesini istediğini belirttiği 'Al ömrümü' şarkısını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 01:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 01:05
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        Zara, merhum sanatçı Volkan Konak için 'Al ömrümü' şarkısını seslendirdi
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        NEVŞEHİR’in Göreme beldesinde, ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ kapsamında konser veren Zara, merhum sanatçı Volkan Konak ile anısından bahsederek, onun her konserde söylemesini istediğini belirttiği ‘Al ömrümü’ şarkısını söyledi. Şarkıyı söylerken duygulandığı gözlenen sanatçıya, izleyiciler de eşlik etti.

        Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ev sahipliğinde Kılıçlar Vadisi’nde düzenlenen ‘Kapadokya At ve Atçılık Festivali’nde Zara konser verdi. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, bir süre önce sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’tan övgüyle bahsederken, aralarında geçen bir diyaloğa değindi. Zara, “Benim sahnemin en önemli anlarından bir tanesi, çünkü çok sevdiğim ‘dostum’, ‘canım’, ‘bir tanem’ dediğim, sırlarımı dertlerimi anlattığım, bazen de kendisinden fikrinden çok ziyadesiyle yararlandığım şahane bir insan hepimizin gözü önünde ne olduğunu anlamadan göçtü gitti bu dünyadan. İşte hepimiz birbirimize bir nefes kadar yakınız, bir nefes kadar emanetiz. Onun benden istediği bir parça vardı. Beni her gördüğünde isterdi. ‘Ne olur konserlerinde de oku’ derdi. Ruhu şad olsun. Volkan Konak için bütün alkışlar. Ruhu şad olsun” dedi.

        Sanatçı Zara, sözlerinin ardından Volkan Konak’ın anısına ‘Al ömrümü’ parçasını seslendirdi. Duygulandığı gözlenen sanatçıya izleyicilerde eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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