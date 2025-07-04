Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 ölü (2)

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolan Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ise 8 saat sonra ulaşıldı.

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