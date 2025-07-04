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        Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 ölü (2)

        8SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDINevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolan Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ise 8 saat sonra ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:51
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        Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 ölü (2)
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        8SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolan Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ise 8 saat sonra ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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