Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanından memleketlerine uğurlandı

        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ve Uzman Çavuş Enver Yaman, Kapadokya Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde 'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 23:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanından memleketlerine uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ve Uzman Çavuş Enver Yaman, Kapadokya Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde 'ye uğurlandı.

        Kapadokya Havalimanındaki törene Vali Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ile şehitlerin Aksaray ve Niğde’den gelen aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde’ye uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da "At Güzellik Yarışması" düzenlendi
        Kapadokya'da "At Güzellik Yarışması" düzenlendi
        Dijital dünyanın verileri Kapadokya'da yer altına taşınacak
        Dijital dünyanın verileri Kapadokya'da yer altına taşınacak
        "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali"nde karayı atlar havayı balonlar...
        "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali"nde karayı atlar havayı balonlar...
        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına...
        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına...
        Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 ölü (2)
        Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 ölü (2)
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına dü...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına dü...