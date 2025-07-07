Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanından memleketlerine uğurlandı
PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ve Uzman Çavuş Enver Yaman, Kapadokya Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde 'ye uğurlandı.
PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ve Uzman Çavuş Enver Yaman, Kapadokya Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde 'ye uğurlandı.
Kapadokya Havalimanındaki törene Vali Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ile şehitlerin Aksaray ve Niğde’den gelen aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde’ye uğurlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.