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        Down sendromlu milli sporcu Ramazan'dan down sendromlu Nisa'ya evlilik teklifi

        NEVŞEHİRLİ down sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, kendisi gibi milli sporcu olan Kayserili down sendromlu Nisa Naz Öztürk'e, altın madalya kazandığı şampiyona sonrası evlilik teklifi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:00
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        Down sendromlu milli sporcu Ramazan'dan down sendromlu Nisa'ya evlilik teklifi
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        NEVŞEHİRLİ down sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, kendisi gibi milli sporcu olan Kayserili down sendromlu Nisa Naz Öztürk’e, altın madalya kazandığı şampiyona sonrası evlilik teklifi yaptı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Otizm Türkiye Şampiyonası, ülke genelinden yüzlerce özel sporcunun katılımıyla sona erdi. Şampiyonaya Kayseri’den katılan milli sporcu Nisa Naz Öztürk, yarıştığı dalda altın madalyanın sahibi oldu. Öztürk’ün yarışma sonrasında yanına yaklaşan Nevşehirli Down Sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, tek taş yüzük ile evlenme teklifi yaptı. Ramazan’ın teklifini kabul eden Nisa Naz, yarışmaya katılan sporcu ve yöneticilerin alkışları arasında yüzüğü parmağına taktı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Ramazan Ünlü'nün, Nisa Naz'a evlilik teklifi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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