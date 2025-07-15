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        Sıcak hava balonları, Türk bayrağı ve şehit Ömer Halisdemir pankartı ile havalandı

        NEVŞEHİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir pankartı ile havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 08:40
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        Sıcak hava balonları, Türk bayrağı ve şehit Ömer Halisdemir pankartı ile havalandı
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        NEVŞEHİR’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir pankartı ile havalandı.

        Kapadokya bölgesinde Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiinden havalanan sıcak hava balonlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı. Balon pilotu Alper Çetin, “Bu hain kalkışmanın 9'uncu yıl dönümünde Ömer Halisdemir’in pankartlarını astık, Türk bayrakları astık balonlarımıza şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz Demokrasi ve milli birlik günü tüm milletimize kutlu olmasını diliyoruz" dedi.

        AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati İşbilir ise "15 Temmuz, bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı, canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz; destanı yeniden yazdı. Bu destan, özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya’nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, ‘Destan gençlerle yazıldı’ mesajını bir kez daha tüm Türkiye’ye haykırmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız” diye konuştu.

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