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        Nevşehir'de vadide mahsur kalan turist kurtarıldı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, gezinti yaptığı vadi içerisinde mahsur kalan bir turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:25
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        Nevşehir'de vadide mahsur kalan turist kurtarıldı
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        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, gezinti yaptığı vadi içerisinde mahsur kalan bir turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çavuşin köyü yakınlarındaki vadide yürüyüş yapan bir turist, arazinin sarp yapısı nedeniyle bir süre sonra ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan turist, ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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