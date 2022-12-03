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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

73 yaşındaki futbolcu yeşil sahalarda top koşturuyor

AA

73 yaşındaki futbolcu yeşil sahalarda top koşturuyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı 73 yaşındaki Şerif Kunt, dünyada futbol oynayan en yaşlı kişi rekorunu kırmak için forma giymeye devam ediyor.

Futbol hayatına 55 yıl önce başlayan Kurt, çeşitli takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Nevşehir Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Gücü'ne transfer oldu.

Kunt, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'nda takım arkadaşlarıyla Derinkuyu Gücü'ne karşı 7 numaralı formasıyla mücadele verdi.

Maçın 37'nci dakikasına kadar forma giyen Kunt, takım arkadaşlarının da takdirini topladı.

Kunt, gazetecilere, 75 yaşına kadar forma giyerek dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanına sahip olmak istediğini belirtti.

Ankara'da yaşadığını ve her hafta lig maçları için Nevşehir'e geldiğini anlatan Kunt, şöyle konuştu:

"Futbola 1967 yılında Trabzon'daki Araklıspor'da başladım. 55 yıldır aktif sporculuk hayatım sürüyor. Amacım, öncelikle gençlere örnek olmak, onları sporun içine katmak. Mısır'da 74 yaşında bir oyuncu futbolu bırakmış, biz de o unvanı Türkiye'ye taşımak için mücadele veriyoruz. Futbol benim için aşktır, sevdadır. Ondan vazgeçmek mümkün değil. Geçen yıl Yozgat'ta Divanlı Gençlerbirliği takımındaydım. Bu yıl Nevşehir'deyim. Burada bulunmaktan gururluyum."


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