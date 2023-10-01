Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi, tedavi gördükleri hastanede vefat etti.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi, tedavi gördükleri hastanede vefat etti.
Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 JG 264 plakalı kamyonla Ertuğrul Dede idaresindeki 40 LC 674 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ertuğrul Dede ile beraberindeki eşi Misket Dede, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede çifti için Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Çiftin cenazeleri, kılınan namazın ardından köy kabristanlığına defnedildi.
Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da katıldı.
Ertuğrul Dede'nin Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.