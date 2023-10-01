Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi, tedavi gördükleri hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi, tedavi gördükleri hastanede vefat etti.

        Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 JG 264 plakalı kamyonla Ertuğrul Dede idaresindeki 40 LC 674 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ertuğrul Dede ile beraberindeki eşi Misket Dede, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede çifti için Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Çiftin cenazeleri, kılınan namazın ardından köy kabristanlığına defnedildi.

        Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da katıldı.

        Ertuğrul Dede'nin Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        TIR'a çarpan otomobildeki polis ile eşi yaşamını yitirdi
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ile eşi yaşamını yitirdi
        Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Nevşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
        Kapadokya'da rekora yürüyen turizm sektörü Çinli turistleri bekliyor
        Kapadokya'da rekora yürüyen turizm sektörü Çinli turistleri bekliyor
        ESKİ KAYINPEDERİ İLE KAYINVALİDESİNİ DARBEDİP, 5'İNCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
        ESKİ KAYINPEDERİ İLE KAYINVALİDESİNİ DARBEDİP, 5'İNCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ