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        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:58
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        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Çiftlik köyünde, yemek hazırlığı sırasında eline geçirdiği fasulyeyi ağzına atan çocuğun nefes alamadığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İkamete intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki F.P.Ö'nün soluk borusuna kaçan fasulyenin akciğerine indiği belirlendi.

        Çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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