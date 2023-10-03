Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Çiftlik köyünde, yemek hazırlığı sırasında eline geçirdiği fasulyeyi ağzına atan çocuğun nefes alamadığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İkamete intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki F.P.Ö'nün soluk borusuna kaçan fasulyenin akciğerine indiği belirlendi.
Çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.