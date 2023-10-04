Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Derinkuyu ilçesinde çalışma yaptı.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin Çakıllı köyünde olduğunu belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen jandarma, hükümlüyü yakaladı.

        İ.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Nevşehirli girişimci kentin tescilli kabak çekirdeğini kurduğu tesis sayesi...
        Nevşehirli girişimci kentin tescilli kabak çekirdeğini kurduğu tesis sayesi...
        Nevşehir'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Nevşehir'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Nefes borusuna fasulye kaçan 2 yaşındaki Fatih, tedavi altına alındı
        Nefes borusuna fasulye kaçan 2 yaşındaki Fatih, tedavi altına alındı
        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev ald...
        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev ald...
        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Nevşehir'de soluk borusuna fasulye kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı
        KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı
        KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı