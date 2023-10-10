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        Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusuna 2 bin 434 sporcu katılacak

        Nevşehir'de bu yıl onuncusu düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla hafta sonunda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:24
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        Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusuna 2 bin 434 sporcu katılacak
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        Nevşehir'de bu yıl onuncusu düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla hafta sonunda gerçekleştirilecek.

        Argeus Travel & Events tarafından, Salomon'un isim sponsorluğunda 14-15 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte koşucular, bölgedeki bazı vadi ve patikaları içeren 38, 63 ve 119 kilometrelik üç parkurda yarışacak.

        Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları 4 Ekim'de sona eren etkinliği her yıl daha yoğun katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bazı spor otoriterlerince Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in dünyanın en iyi parkur yarışları içinde gösterildiğini vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

        "Sporcular ve diğer katılımcılarla yaklaşık 4 bin 500 kişiyi Ürgüp'te ağırlayacağız. Bu yıl 22 elit atlet de katılacak. Sportif açıdan çekişmeli geçecek yarışa en çok katılım Türkiye, Rusya, İran ve Fransa'dan olacak. 10'uncu yılda Kapadokya'ya yakışır bir organizasyon planladık, çalışmalara devam ediyoruz. Parkur, vadilerin yanı sıra turizm yönünden tanınmayan köylerden de geçiyor. Parkurlarda değişiklik yapmıyoruz çünkü değişiklik olduğunda rekorlar da değişiyor. Zaten şu an en iyi parkurlardan geçiyoruz."

        Gelecek yıl Kapadokya'nın çöl maratonuna da ev sahipliği yapacağını aktaran Güney, "Dünyanın en büyük yarış zincirlerinden biri de çöl maratonudur. Yaptığımız anlaşmayla 2024 yılı haziran ayında yarışın bir ayağını Kapadokya'ya getireceğiz. Bu da Kapadokya'nın tanıtımı için büyük bir adım olacak. Amacımız Kapadokya'yı spor turizminin en fazla yapıldığı bölge haline getirmek." diye konuştu.

        Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 14 Ekim'de saat 07.00'de Ürgüp Meydanı'ndan verilecek startla başlayacak.

        Etkinlik kapsamında 15 Ekim Pazar günü ise ödül töreni düzenlenecek.

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