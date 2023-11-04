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        "2023 Liberal Düşünce Kongresi" Nevşehir'de başladı

        Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) düzenlenen "2023 Liberal Düşünce Kongresi" Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:51
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        "2023 Liberal Düşünce Kongresi" Nevşehir'de başladı
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        Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) düzenlenen "2023 Liberal Düşünce Kongresi" Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde düzenlenen programda bir konuşma yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, LDT'nin bugünün dünyasında yaşanan olumsuzluklara karşı insan hakları, evrensel barış, karşılıklı saygı, çoğulcu barış gibi düşünceleri gündemde tutmaya gayret ettiğini belirtti.

        İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'de binlerce çocuğu hayattan kopardığını vurgulayan Aktekin, şunları kaydetti:

        "Liberal değerlerin ortaya çıktığı Batı dünyası bu insanlık dışı katliama göz yumuyor, hatta destek oluyor. Dolayısıyla insan hakları, evrensel barış, karşılıklı saygı, barış gibi değerlerin varlığı sorgulanıyor. Dünyada yükselen ırkçılık, cinayetler, savaşlar uzun vadede otoriter yönetimleri ve baskıcı rejimleri meşrulaştırarak güvenlik kaygısına yol açabilir. Öte yandan realist olarak baktığımızda özellikle bulunduğumuz coğrafyada insan haklarını, güvenliğini ve özgürlüklerini korumak için bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, liberal düşünürlerin ve entelektüellerin neler düşündükleri, 90'lı yıllardan beri nelerin değiştiğini, şimdi hangi konumda olduğunu, liberal bakış açısı ile neler önerdikleri çok önemli."

        Çeşitli üniversite ve kurumlardan temsilcilerin katıldığı program, farklı konulardaki oturumlarla devam etti.

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