Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Nevşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TROY sistemine geçildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Nevşehir Belediyesi olarak maaş kartlarımızda değişime gidiyoruz. Katil İsrail'i boykot amacıyla belediye ve bağlı şirket personelimizin maaş kartlarında yerli ödeme sistemi TROY'a geçme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

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