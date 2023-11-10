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        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

        Nevşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:27
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        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
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        Nevşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TROY sistemine geçildiği duyuruldu.

        Paylaşımda, "Nevşehir Belediyesi olarak maaş kartlarımızda değişime gidiyoruz. Katil İsrail'i boykot amacıyla belediye ve bağlı şirket personelimizin maaş kartlarında yerli ödeme sistemi TROY'a geçme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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