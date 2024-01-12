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        Deniz Feneri Derneği Nevşehir'de geçici giyim mağazası açtı

        Nevşehir'de ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Deniz Feneri Derneği tarafından geçici giyim mağazası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:43
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        Deniz Feneri Derneği Nevşehir'de geçici giyim mağazası açtı
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        Nevşehir'de ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Deniz Feneri Derneği tarafından geçici giyim mağazası açıldı.

        Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'ndeki mağazanın açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Belediye Başkanı Mehmet Savran, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Bizim üst kimliğimiz Nevşehir'dir. Halkımızın faydasına olan her işte biz varız. Bu işleri yürütenlerle de dostuz. Bu bina Güzel Sanatlar Merkezi, bu faaliyetlerle güzel işler merkezi haline geliyor." dedi.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız da derneğin yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirterek, "Derneğimiz, 81 ilimiz ve 65 ülkede fakir fukara ve yetimlere elini uzatıyor. Bölgelerimizde belirlenen ailelerimizi tepeden tırnağa giydirip, gıda ihtiyaçlarını teslim ederek görevimizi ifa ediyoruz." dedi.

        İl Müftü Vekili Selami Kurt'un yaptığı duanın ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek mağazayı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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