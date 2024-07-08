KÜN'de "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi

Sempozyuma KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda, "Aşık sanatında yöreler ve türler", "Aşık sanatına yeni yaklaşımlar", "Aşık sanatında dünya görüşü", "Aşık sanatı ve eko eleştiri" başlıklı bildiriler sunuldu.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde, Erzurum'un kültür mirasını ve aşık sanatını değerlendirmek amacıyla "Aşık Sanatı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

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