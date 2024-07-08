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        KÜN'de "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi

        Kapadokya Üniversitesinde (KÜN) "Aşık Sanatı Sempozyumu"nun dördüncüsü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:04
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        KÜN'de "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi
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        Kapadokya Üniversitesinde (KÜN) "Aşık Sanatı Sempozyumu"nun dördüncüsü düzenlendi.

        KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde, Erzurum'un kültür mirasını ve aşık sanatını değerlendirmek amacıyla "Aşık Sanatı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kapadokya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın anısına düzenlenen sempozyum, KÜN'ün Mustafapaşa köyündeki yerleşkesinde yapıldı.

        Programda, "Aşık sanatında yöreler ve türler", "Aşık sanatına yeni yaklaşımlar", "Aşık sanatında dünya görüşü", "Aşık sanatı ve eko eleştiri" başlıklı bildiriler sunuldu.

        Sempozyuma KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

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